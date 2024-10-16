Артур Гомес рассказал, как его карьера началась с обмана тренера «Сантоса»

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» рассказал об обмане тренера «Сантоса» в начале профессиональной карьеры.

— Ты начинал свою карьеру в клубе «Уберландия», как это было?

— Я пробыл там совсем немного времени, до 10 лет. Но период в этом клубе стал хорошим опытом для меня. Это была единственная известная команда в городе. Там собираются отличные футболисты, которые способны заиграть в ведущих клубах мира.

— Есть история, якобы твоя мама обманула Бебето, тренера академии «Сантоса». Позвонила ему, рассказала о том, что видела суперталантливого парня, но при этом не упомянула, что речь о ее сыне. Берите, мол, не пожалеете, он будущая звезда. После тебя взяли!

— Да, было такое. Моя мама всегда боролась за своих детей. Она помогла мне попасть в «Сантос» с помощью лжи. Но это была ложь, которая сработала. Она привела меня туда, чтобы я смог закрепиться. Мне это удалось в первую же неделю.

— Можно ли сказать, что с этого началась твоя профессиональная карьера?

— Да, так я начал в «Сантосе», тренировался со многими возрастами и там же стал профессионалом.

Гомес перешел в «Динамо» в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Контракт 26-летнего бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года.