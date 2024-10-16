Артур Гомес рассказал о советах Неймара-старшего

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» рассказал о сотрудничестве с отцом бразильского футболиста «Аль-Хиляля» Неймара.

— Твой агент — отец Неймара. Как ты пришел к работе с ним?

— Неймар Сантос-старший заботился о моей карьере еще с тех пор, как я был молодым игроком «Сантоса». Он помогает мне во всем, ему я доверяю, так что наши отношения очень хорошие. Он также дает мне много советов о том, как играть, куда бежать на поле, ведь он тоже был футболистом. Неймар-старший действительно хорошо разбирается в футболе.

— Какой отец Неймара в переговорах? Можно ли его сравнить с мамой Адриена Рабьо?

— Я не знаю, какая в переговорах мама Рабьо, но Неймар-старший мне очень много помогает. Он всегда дает дельные советы, так что ему я очень доверяю. А это здорово — быть рядом с людьми, которым ты доверяешь. С теми, кто всегда ставит тебя на первое место, при этом говорит тебе правду. В общем, мне очень нравится не только работать с ним, но и в принципе общаться.

Ранее Артур Гомес сообщил «СЭ», что его агентом является отец бразильского футболиста «Аль-Хиляля» Неймара.