Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Артур Гомес рассказал о татуировке на случай чемпионства «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» рассказал, какую татуировку набьет в случае чемпионства бело-голубых.

— Что думаешь о сезоне?

— Мы точно можем добиться тех целей, которые перед нами ставит клуб. Это касается не только чемпионата. Можем пройти далеко и в Кубке! Каждый день, каждая игра, каждая тренировка — мы должны наслаждаться этим, получать удовольствие и идти шаг за шагом, чтобы достичь наших целей.

— Какая у тебя мечта?

— Стать чемпионом с «Динамо».

— В одном из первых интервью ты сказал, что сделаешь татуировку по такому случаю!

— Нет, ха-ха. У меня спросили об этом, а я не говорил, что сделаю это. Но, конечно, если «Динамо» станет чемпионом, то сделаю татуировку с титулом, потому что это будет мой первый трофей в карьере!

После 11 туров чемпионата России-2024/25 московское «Динамо» с 20 очками занимает пятое место в таблице РПЛ.

Артур Гомес. «Моя мама обманула тренера «Сантоса». Так началась профессиональная карьера». Интервью новичка «Динамо» Артура Гомеса

Футбол
РПЛ
Артур Гомес Лоренсо

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Макрон напомнил Нетаньяху о создании государства Израиль решением ООН
Рядовой Дыкин помог эвакуировать раненых сослуживцев
Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP
Суперфорварда «Реала» обвиняют в изнасиловании. Что происходит с Килианом Мбаппе после скандала в Стокгольме
Замглавы МИД РФ заявил о контактах с Израилем по ситуации с Ираном
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
Материалы сюжета РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
Артур Гомес рассказал, что взял бы Неймара, Родриго и Месси в «Динамо»
Артур Гомес — о Лиге чемпионов: «Динамо» могло бы пройти довольно далеко, но сначала нужно подумать об РПЛ»
В «Спартаке» ввели потолок зарплат при переговорах с потенциальными новичками
Артур Гомес рассказал, как его карьера началась с обмана тренера «Сантоса»
Артур Гомес: «Москва прекрасна. Раньше видел ее только в фильмах»
Артур Гомес — об ударе в пах Пальцеву: «Если нужно, могу еще раз извиниться»
Сегодня
Вчера
Неделя