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Сегодня, 10:00

Артур Гомес рассказал об интересе «Краснодара» перед переездом в Россию

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Краснодара» в 2022 году.

«Я знал об интересе со стороны российской команды, но не знал, что это был именно «Краснодар». В любом случае произошло то, что произошло. Сейчас я здесь. Надеюсь, что смогу помочь «Динамо». От себя скажу, что сделаю все возможное, чтобы команда вышла на самый высокий уровень», — сказал Гомес «СЭ».

Ранее, в 2022 году спортивный директор «Эшторила» Педру Алвеш сообщал, что «Краснодар» интересовался полузащитником Артуром Гомесом.

Артур Гомес. «Моя мама обманула тренера «Сантоса». Так началась профессиональная карьера». Интервью новичка «Динамо» Артура Гомеса
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Артур Гомес Лоренсо

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