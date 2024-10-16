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Сегодня, 09:45

Артур Гомес считает, что Неймара будет сложно привезти в Россию

Микеле Антонов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters
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Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переходе бразильского футболиста «Аль-Хиляля» Неймара в РПЛ.

— А с самим Неймаром вы знакомы?

— Да, мы знакомы. Я пересекался с ним несколько раз. Сегодня это сложнее из-за того, что мы в разных странах. Он же играет в Саудовской Аравии. Иногда, когда отправляю ему сообщения, он отвечает. Неймар — мой футбольный кумир. Поэтому всегда приятно, когда он пишет мне.

— Как думаешь, возможно ли его привезти в Россию?

— Он играет за «Аль-Хиляль», сейчас восстанавливается после травмы. Я думаю, что он должен быть очень счастлив там. Если честно, на мой взгляд, будет очень сложно привезти его в Россию.

Ранее Артур Гомес сообщил «СЭ», что его агентом является отец бразильского футболиста «Аль-Хиляля» Неймара.

Артур Гомес. «Моя мама обманула тренера «Сантоса». Так началась профессиональная карьера». Интервью новичка «Динамо» Артура Гомеса

Неймар Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Артур Гомес Лоренсо

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