Артур Гомес верит в возможное чемпионство «Динамо»

11 апреля, 14:25
Полузащитник «Динамо» Артур Гомес ответил на вопрос «СЭ» о чемпионской гонке в РПЛ.
— Сейчас «Динамо» занимает пятое место в чемпионате. Возможно ли, по вашему мнению, стать чемпионами?
— Конечно. Впереди еще много игр. Мы знаем, что стало сложнее, верно? Но мы должны идти к победе, как мы и играли ранее. Играть хорошо, побеждать и брать три очка — это самое главное.
После 23 туров чемпионата России «Динамо» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В лидерах идет «Краснодар», который набрал 52 балла.