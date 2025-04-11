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11 апреля, 14:25

Артур Гомес верит в возможное чемпионство «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Артур Гомес ответил на вопрос «СЭ» о чемпионской гонке в РПЛ.

— Сейчас «Динамо» занимает пятое место в чемпионате. Возможно ли, по вашему мнению, стать чемпионами?

— Конечно. Впереди еще много игр. Мы знаем, что стало сложнее, верно? Но мы должны идти к победе, как мы и играли ранее. Играть хорошо, побеждать и брать три очка — это самое главное.

После 23 туров чемпионата России «Динамо» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В лидерах идет «Краснодар», который набрал 52 балла.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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