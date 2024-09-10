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Сегодня, 16:30

Артур Гомес заявил, что «Динамо» известно среди жителей Бразилии

Зарина Халимхонова
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Новичок московского «Динамо», нападающий Артур Гомес прокомментировал свой переход в российский клуб.

7 сентября стало известно, что 26-летний бразилец подписал контракт с бело-голубыми сроком до лета 2029 года.

«Динамо» — известный клуб в Бразилии. Я был очень воодушевлен, когда узнал, что мной интересуются. Я испытываю только теплые чувства. Буду стараться для команды делать все, чтобы завоевывать трофеи.

В Бразилии я сделал хорошую карьеру, но пока не собираюсь там играть. «Динамо» — большой скачок в моей карьере», — сказал Гомес.

Форвард выступал за бразильский «Крузейро» с июля 2023 года. В общей сложности футболист провел 59 матчей за команду, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

ФК Динамо (Москва)
Артур Гомес Лоренсо

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