Артур: «Хочется пройти дистанцию увереннее, чем в прошлом сезоне»

Полузащитник «Зенита» Артур признался, что не хотел бы вновь испытать эмоции от развязки борьбы за медали, как в сезоне-2023/24.

«Нет, что вы! Очень хочется верить, что в этом сезоне мы будем идти от матча к матчу, побеждая в каждой игре, регулярно забивая больше, чем соперник, чтобы больше не подвергать себя такому риску, когда все зависит не только от тебя, и когда приходится решать все задачи в последнем туре.

Конечно же, хочется пройти дистанцию увереннее. Мы все для этого сделаем, хотим, чтобы наша судьба была только в наших руках, и поэтому с первых же матчей в новом сезоне мы собираемся показывать самый яркий футбол, на который способны, чтобы побеждать и как можно раньше решить вопрос о чемпионстве", — цитируте «РБ Спорт» Артура.

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России только в последнем туре, опередив «Краснодар» и «Динамо».