Артур: «В «Зените» все работают на полную, стараются качественно выполнять свою работу»

Полузащитник «Зенита» Артур рассказал, как в команде реагируют на новости о возможном уходе бразильских легионеров.

«Мы не обсуждаем такие вопросы. Это личное дело каждого. Могу только сказать, что у всех игроков есть контракты с «Зенитом». Все работают на полную, стараются ответственно и качественно выполнять свою работу. И, разумеется, на хороших игроков всегда есть спрос, и в трансферные периоды есть много каких-то слухов и новостей.

Мне лишь хочется, каким бы ни был исход, чтобы все разрешилось, чтобы у всех не было никаких отвлекающих факторов и осталась полная сконцентрированность на текущих делах команды», — цитирует «РБ Спорт» Артура.