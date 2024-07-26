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Сегодня, 06:10

Артур: «В «Зените» все работают на полную, стараются качественно выполнять свою работу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Артур рассказал, как в команде реагируют на новости о возможном уходе бразильских легионеров.

«Мы не обсуждаем такие вопросы. Это личное дело каждого. Могу только сказать, что у всех игроков есть контракты с «Зенитом». Все работают на полную, стараются ответственно и качественно выполнять свою работу. И, разумеется, на хороших игроков всегда есть спрос, и в трансферные периоды есть много каких-то слухов и новостей.

Мне лишь хочется, каким бы ни был исход, чтобы все разрешилось, чтобы у всех не было никаких отвлекающих факторов и осталась полная сконцентрированность на текущих делах команды», — цитирует «РБ Спорт» Артура.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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