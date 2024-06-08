Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:17

Артур: «Все, что со мной происходит в «Зените» — исполнение мечты»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Артур рассказал, что еще 5 лет назад не мог представить такой сценарий развития карьеры. В этом сезоне он выиграл с командой и чемпионат, и кубок страны.

«Точно не мог. Но могу сказать одно: все, что со мной происходит — исполнение мечты. Завоевать титул в сильном европейском чемпионате — это то, чего я всегда хотел. И сейчас невероятно счастлив, что сделал это в первый же сезон. Даже за половину сезона. А потом добавилась еще и победа в Кубке России. Просто фантастические ощущения. Наслаждаюсь этими моментами по полной», — цитирует Metaratings.ru Артура.

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». Он сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/artur-neveroyatno-schastliv-chto-stal-chempionom-v-pervom-zhe-sezone-370563/
Футбол
ФК Зенит
Артур (Зенит)
1
Обсудить
Читайте также
Сборная России в товарищеском матче разгромила Белоруссию
Baza: Матвею Сафонову ограничили выезд из России из-за долгов по алиментам
Макрон призвал освободить арестованного в Москве француза Винатье
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
Сенатор заявил о провале саммита по Украине в Швейцарии еще до его начала
Карелия подписала на ПМЭФ соглашения на сумму более 30 млрд рублей
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Генеральный директор «Крыльев Советов» оценил действующий лимит на легионеров в РПЛ

Баженов: «Зорин уже почти восстановился после травмы и готовится к возобновлению сезона»