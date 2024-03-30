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Судейство

30 марта, 14:50

Артур находился за линией офсайда. Правильно ли засчитан гол «Зенита»?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
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В середине первого тайма матча 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» Артур сравнял счет. При этом возникли сомнения в правильности решения бригады судей, засчитавших взятие ворот.

Дело в том, что эпизод в штрафной площади самарцев можно оценить двояко.

Мяч в направлении Артура полетел после единоборства Матео Кассьерры с Александром Солдатенковым. Если в мяч сыграл головой только защитник, таким образом сделав скидку сопернику, тогда положение «вне игры» не зафиксировано правильно, хотя Артур и оказался за линией офсайда. В этом случае гол засчитан правильно.

Фото Скриншот из трансляции

Но могло показаться, что в мяч сначала сыграл Кассьерра, а уже затем он коснулся головы Солдатенкова и полетел к Артуру. Тогда следовало зафиксировать офсайд, взятие ворот отменить и назначить свободный удар в сторону ворот «Зенита».

Видеоассистенты Сергей Иванов и Сергей Цыганок провели проверку, после чего решение засчитать гол было подтверждено. Счет сравнялся.

Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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