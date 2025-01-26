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Артур обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Ботафого»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Артур обратился к болельщикам команды после перехода в «Ботафого».

«Зенит» 20 января объявил, что Артур стал частью сделки по переходу Луиса Энрике в российский клуб. 26 января переход 26-летнего бразильца подтвердил «Ботафого».

— Время, которое я навсегда сохраню в своем сердце. З титула, важные голы, моменты, которые ознаменовали мою карьеру как профессионала, так и человека. Я безмерно благодарен всем, кто является частью этого клуба.

Я ухожу с уверенностью, что я всегда делал все возможное. Удачи в будущем, «Зенит». Моя поддержка всегда будет с вами. Спасибо! — приводит слова Артура пресс-служба сине-бело-голубых.

Вингер выступал за «Зенит» с января 2024 года. Он провел за сине-бело-голубых 36 матчей, забил семь мячей и сделал шесть голевых передач.

Источник: ФК «Зенит»
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Футбол
ФК Ботафого
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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