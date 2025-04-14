Артур перенес операцию после разрыва ахилла

Форвард «Динамо» Артур перенес операцию после разрыва левого ахиллова сухожилия, сообщает пресс-служба московского клуба.

Бразилец получил травму в начале второго тайма матча 24-го тура РПЛ против «Пари НН». Он не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках.

«Впереди объемный и сложный процесс восстановления», — говорится в заявлении команды.

Отмечается, что 26-летний футболист был прооперирован в ГКБ им. С. С. Юдина.

В этом сезоне на счету Артура 21 матч за бело-голубых во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 3 результативными передачами.