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Бразилец «Зенита» Артур: «Боялся, что в России холодно всегда»

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Хавбек «Зенита» Артур поделился своими впечатлениями от переезда в Россию. По словам бразильца, о стране он знал совсем немного.

«Понимал, Россия очень большая и она далеко от Бразилии. А еще слышал о холоде. Если честно, немного опасался, что здесь мороз всегда! Но зенитовские бразильцы убедили меня в обратном. У «Зенита» позитивный образ в Бразилии. Ведь много моих соотечественников или играло, или продолжает выступать за команду. Поэтому в моей стране с повышенным интересом следят за тем, что происходит в РПЛ. Кроме того, когда команда выступала в Лиге чемпионов или когда Халк забивал много голов, о «Зените» говорили вообще все!» — приводит слова Артура Metaratings.

Команда Сергея Семака впервые в истории оформила требл, выиграв чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. Артур подписал контракт с «Зенитом» в январе. В прошедшем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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