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Сегодня, 06:53

Артур: «У «Зенита» позитивный образ в Бразилии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Артур рассказал, что знал о России перед переходом в российский клуб.

«У «Зенита» позитивный образ в Бразилии. Ведь много моих соотечественников или играло, или продолжает выступать за команду. Поэтому в моей стране с повышенным интересом следят за тем, что происходит в РПЛ.

Прежде, когда команда играла в Лиге чемпионов или когда Халк забивал много голов, о «Зените» говорили вообще все! Прекрасно знал, что это клуб-гегемон, который каждый год претендует на титулы. И в целом мои ожидания совпали с тем, что я увидел», — цитирует Metaratings.ru Артура.

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». Он сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/artur-u-zenita-pozitivnyi-obraz-v-brazilii-370571/
Футбол
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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