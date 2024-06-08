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Сегодня, 09:02

Артур рассказал, как «Зенит» справился с неудачным отрезком в конце сезона

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Зенита» Артур рассказал о том, что происходило в команде в период неудачного отрезка весной.

— Нужен неформальный ужин — все обсудить, открыться и объединиться. И действительно был организован теплый, душевный вечер. Поужинали, все обговорили и пообещали друг другу, что будем бороться до конца. И исправим эту ситуацию. Как видите, нам это удалось, — сказал Артур «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Зенит» впервые в истории клуба сумел оформить требл, выиграв в Суперкубок России, золотые медали РПЛ и Кубок страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/artur-kogda-v-zenite-byl-krizis-kapitany-sobrali-vsekh-na-uzhin-370651/
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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