Артур: «В России главным вызовом стал холод»

Полузащитник «Зенита» Артур рассказал об адаптации в России и Санкт-Петербурге.

«Самым главным вызовом стал холод. Я вырос в месте, где температура круглый год почти не опускается ниже 30 градусов. Да, сейчас в Петербурге солнце и тепло, но вернулись со сборов мы в феврале. И, конечно, это были необычные ощущения. Сначала тренируешься в холоде, потом играешь — к этому пришлось привыкать.

Было непросто и, уверен, что и дальше будет непросто, потому что через полгода новая зима. Посмотрим, как я ее проведу. А все остальное было легко — в клубе меня отлично приняли, никаких бытовых проблем не возникло», — цитирует Metaratings.ru Артура.

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». Он сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.