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Сегодня, 20:02

Артур рассказал об адаптации в «Зените»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Артур рассказал, как прошла адаптация в питерском клубе, а также поделился мнением о погоде в России.

— Можно ли сказать, что ваша адаптация в «Зените» прошла успешно?

— Не буду говорить, что полностью адаптировался ко всему. Чувствую, что есть куда расти не только в игровом плане, но и в психологическом. Процесс идет хорошими темпами. Безусловно, результативные действия на поле помогают. Буду усиленно работать, прекрасно знаю, в каком состоянии я могу назвать свою готовность стопроцентной. Пока еще она не достигнута.

— В пятницу в Петербурге шел снег, вы тренировались в непростых условиях. Сложно ли адаптироваться к климату?

— Это непривычно для меня. У меня на родине нет ни снега, ни дождя, ни холода. Поэтому я не могу сказать, что полностью адаптировался и ко всему привык. Я понимаю, в какой стране нахожусь, что здесь бывает по-разному. Привыкаю, хотя все это в новинку.

В этом сезоне бразилец провел 6 матчей в РПЛ, забив 2 гола.

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