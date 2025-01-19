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Сегодня, 11:48

Артур Юсупов объявил о завершении карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артур Юсупов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Артур Юсупов сообщил, что принял решение завершить карьеру футболиста.

«Хочу поделиться с вами, что пришло мое время и я объявляю о завершении футбольной профессиональной карьеры, которая длилась с 2009 по 2025 годы. Хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, партнеров по команде, соперников и, конечно же, болельщиков, без вас футбол это не футбол!» — написал Юсупов в соцсетях.

Последним клубом 35-летнего хавбека был «Урал», который он покинул в декабре. Также полузащитник играл за московское «Динамо», «Химки», «Зенит», «Ростов», «Сочи» и «Урал».

В составе «Зенита» Юсупов становился победителем Кубка России и дважды выигрывал Суперкубок страны. В активе футболиста два матча за сборную России.

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Артур Юсупов
Футбол
РПЛ
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