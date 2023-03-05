Артур Юсупов оценил игру «Сочи» под руководством Бердыева

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прокомментировал победу команды в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0). Он также рассказал о работе под руководством Курбана Бердыева.

— Каким вам показался Бердыев по первой тренировке?

— Первым делом он сказал, что будет обращать внимания на все мелочи. Было сразу понятно, что будет серьезная подготовка не только в физическом плане, но и моральном. Нас подготовили к серьезной работе. А мы это приняли.

— Он не работал два года. Это как-то сказывается?

— Даже не задумывался об этом. По-моему, он тренировал это время в Иране. Это не заметно, если честно.

— Было ли волнение перед матчем?

— Первый матч после длительного перерыва каждый год волнителен. Поэтому была осторожная игра сегодня.

— Мы знаем, что «Сочи» — это атакующий футбол. Бердыев это автобус. Какой стиль он пытается донести?

— Какой-то баланс между этим. Мы не будем сверхоткрытые, но и не будем автобусом.

— Ваше впечатление от игры. Это везение или наработки?

— Если бы нас душили два тайма, а мы бы в конце забили. То это повезло. Не могу сказать, что мы полностью переиграли ЦСКА. Просто чуточку были лучше.

После этого матча «Сочи» поднялся на 7-е место в таблице РПЛ, набрав 28 очков, ЦСКА остался на 5-й строчке (29 баллов).