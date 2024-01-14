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Сегодня, 19:36

Артур — о чемпионствах «Зенита»: «Хочу, чтобы это продолжалась еще пять, а лучше — десять лет подряд»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артур.
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»
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Новичок «Зенита» Артур заявил, что хочет стать чемпионом России с новой командой.

«Хочу и здесь стать чемпионом! В последние годы «Зенит» регулярно завоевывал титул, и мне хочется тоже узнать вкус этой победы, разделить ее радость с моими новыми одноклубниками. И чтобы это продолжалось еще пять, а лучше — десять лет подряд!» — приводит слова Артура пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе 25-летнего бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро.

В 2023 году футболист стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Сергея Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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