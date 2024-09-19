Арустамян назвал трех россиян, которые соответствуют уровню команд Лиги чемпионов

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» назвал трех футболистов РПЛ, которые соответствуют уровню команд Лиги чемпионов.

— Топ-три российских футболиста, которые могут уехать в Европу?

— В России есть те, кто соответствует уровню команд Лиги чемпионов. Тюкавин — форвард, который, учитывая возраст и статистику, сто процентов может там оказаться. Глушенков — тоже.

Но и в первом, и во втором варианте я сомневаюсь, потому что клубы, за которые они играют, достаточно уверенно чувствуют себя с точки зрения амбиций, финансов и всего остального. Просто так «Динамо» и «Зенит» игроков не продают. Поэтому скорее нет, чем да. Но по уровню лучшие российские игроки РПЛ — Глушенков и Тюкавин. Батраков? Пока слишком рано называть, последим на более длинной дистанции.

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян — в интервью «СЭ».