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Сегодня, 16:50

Арустамян — об РПЛ: «Есть шесть команд, которые будут конкурировать между собой»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» поделился мнением о конкуренции в РПЛ.

— Мы назвали ряд крупных сделок, плюс трансфер Барко в «Спартак», «Локомотив» раскошелился на Монтеса, ЦСКА взял Гуарирапу. Насколько сильно может, на ваш взгляд, вырасти конкуренция в РПЛ?

— «Спартак» ставит цель отобрать чемпионство у «Зенита». Мне кажется, это очевидно всем. Клуб имеет возможности, амбиции конкурировать с «Зенитом» на равных. По остальным командам не знаю.

Что касается Гуарирапы, ЦСКА как раз испытывает наибольшие проблемы из всех топ-клубов. У них практически нет свободных денег. Армейцам нужно сделать слишком много усилий, чтобы купить одного футболиста. Есть шесть команд, которые плюс-минус будут конкурировать между собой. Выделяется «Зенит», дальше в первую очередь «Спартак» и «Динамо», затем «Краснодар», следом «Локомотив» с ЦСКА. На мой взгляд, на разных этапах сезона эти команды могут бороться за первое место.

— Может повториться такая драматичная концовка, как в прошлом сезоне?

— Прошлый сезон по интриге сложно переплюнуть. Ситуация уникальная, когда три команды могли завоевать чемпионство в последнем туре, а две из них играли в одном матче.

Полное интервью с Нобелем Арустамяном читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
Нобель Арустамян

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