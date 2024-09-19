Арустамян рассказал, что «Атланта» видит в Миранчуке главную звезду клуба

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» высказался о роли Алексея Миранчука в «Атланте».

— Не общались с Алексеем Миранчуком в последнее время? Мы видели его у вас на свадьбе, как и многих других футболистов.

— Последний раз с ним общался за пару дней до его отлета в «Атланту». Очень тепло поговорили, и я верю, что Леха ярко проявит себя в МЛС.

— На пресс-конференции он говорил, что приехал из-за хип-хопа. Наверное, это все же была шутка, но насколько серьезной была его заинтересованность в этом переходе?

— Думаю, об этом расскажет сам Алексей. Важно то, как его хотела «Атланта». Это действительно уникальная история. Клуб МЛС платит довольно большие деньги. Это не Саудовская Аравия или другая страна Ближнего Востока.

В МЛС каждый доллар надо отбить. Когда «Атланта» платит 15 миллионов за парня, практически все лето уговаривая его на переход, значит, она реально в него верит. Мне кажется, это главный фактор перехода.

То, что «Атланта» видит в Миранчуке главную свою звезду, инвестирует в него огромные деньги на трансфер, зарплату, — это повод оценить Алексея. Они могли взять любого футболиста в Европе, Бразилии, Аргентине, но выбрали Миранчука. Мне кажется, это важно.

Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до 2027 года, о переходе клуб объявил 30 июля.