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Сегодня, 16:20

Арустамян: «Соболев понимает, как изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото ФК &quot;Зенит&quot;
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Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«В этом ничего уникального нет, учитывая тенденцию последних лет. Все началось с Быстрова. Трансферы между «Спартаком» и «Зенитом» всегда эмоциональные. То же самое было и с Дзюбой, и с другими футболистами. Соболев знал, на что идет. Другое дело, что Александр, наверное, понимает, как изменить ситуацию. Но только победы и голы могут как-то поменять отношение питерской публики», — сказал Арустамян «СЭ».

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

Федор Чалов. «Очень легко свести неудачи при переходах к нефутбольным проблемам. Например, к российскому паспорту». Нобель Арустамян — о летнем трансферном окне
Александр Соболев
ФК Зенит

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