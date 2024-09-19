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Сегодня, 18:05

Арустамян — о Дзюбе в «Акроне»: «Понятно, что, грубо говоря, это его последние год-два в футболе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

«Слышал, что Артем хотел играть только в России. Он выступал во многих командах. Понятно, что, грубо говоря, это его последние год-два в футболе. В таком возрасте нападающему, который должен играть ключевую роль, не так легко найти команду», — сказал Арустамян «СЭ».

В последний день перед закрытием трансферного окна 36-летний форвард пополнил состав «Акрона».

Федор Чалов. «Когда футболистов из России сравнивают с Зиданом, это всегда приятно». Нобель Арустамян — о летнем трансферном окне

Артем Дзюба
Нобель Арустамян

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