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Сегодня, 17:05

Арустамян: «Замечаю, что очень легко свести неудачи при переходах к нефутбольным проблемам»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» высказался о сложности трансферов в европейские клубы.

— Сафонов в «ПСЖ», Чалов в «ПАОК», Изидор ушел в аренду в Англию, Алексей Миранчук отправился в США, Антон — в Швейцарию. Значит ли это, что холод к российскому рынку постепенно отступает?

— Мне кажется, каждый переход надо рассматривать индивидуально. В спорте всегда холод проходит быстрее всего. Трансферы в Европу и обратно случались и в прошлом году, плюс были разнообразные переговоры. Замечаю, что очень легко свести неудачи при переходах к нефутбольным проблемам, например к паспорту. На мой взгляд, это не совсем так. Есть исключения, но в целом все возможно. И парень из Голландии, как произошло с Угальде, может за большие деньги приехать в Россию. И в обратном направлении движение.

Да, сохраняются проблемы. Например, кейс ЦСКА, который второй или третий год не может получить деньги за Влашича. Да, есть сложности перевода денег. Но я бы не сказал, что это является решающей проблемой.

Полное интервью с Нобелем Арустамяном читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
Нобель Арустамян

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