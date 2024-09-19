Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:05

Арустамян: «В какой-то момент предположил, что будет красивая история обмена Соболева и Кордобы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» высказался об уходе нападающего Александра Соболева из «Спартака».

— Что больше всего вас удивило или, может быть, разочаровало в прошедшее трансферное окно?

— Я бы не сказал, что что-то прям разочаровало или удивило. Мне кажется, более-менее была достаточно традиционная история. Случились интересные трансферы.

Выделил бы два больших кейса — Кордоба и Соболев. В какой-то момент я предположил, что будет красивая история обмена Александра и Джона между «Спартаком» и «Краснодаром». Учитывая, что оба не хотели оставаться в своих командах, а клубы могли бы удовлетворить запросы.

— В том числе агентские, зарплатные?

— Да, при этом получить новых нападающих, а главного конкурента — «Зенит» — оставить без форварда. Ситуация могла бы произвести небольшой фурор, но этого не случилось.

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

Федор Чалов. «Очень легко свести неудачи при переходах к нефутбольным проблемам. Например, к российскому паспорту». Нобель Арустамян — о летнем трансферном окне

Александр Соболев
ФК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Сегодня
Вчера
Неделя