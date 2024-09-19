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Сегодня, 18:20

Арустамян заявил, что ему обидно за Джикию

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» отреагировал на переход защитника Георгия Джикии в «Химки».

«По поводу Джикии — мне обидно. Георгий очень сильный футболист по меркам РПЛ. Для меня странно, что все так развивалось, докатилось до последних дней трансферного окна. Не знаю, почему так произошло. Мне кажется, Джикия со своим опытом мог бы найти команду намного раньше. Это мог быть клуб, который борется за высокие места», — сказал Арустамян «СЭ».

«Химки» объявили о подписании контракта с Джикией на правах свободного агента 13 сентября.

Федор Чалов. «Когда футболистов из России сравнивают с Зиданом, это всегда приятно». Нобель Арустамян — о летнем трансферном окне

Георгий Джикия
Нобель Арустамян

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