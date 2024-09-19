Арустамян заявил, что в Испании сравнивали Захаряна с Зиданом

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о сравнении президентом «Сьона» россиянина Антона Миранчука с французским футболистом Зинедином Зиданом.

«Когда футболистов из России сравнивают с Зиданом, это всегда приятно. Помню, что в прошлом году в Сан-Себастьяне Захаряна сравнивали с Зиданом. За Антона можно только порадоваться. Это хороший момент», — сказал Арустамян «СЭ».

Ранее представитель Антона Миранчука Михаил Прокопец в интервью «СЭ» сообщил, что президент «Сьона» сравнил россиянина с Зиданом и Папеном.

«Сьон» объявил о переходе Миранчука 9 сентября. Соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. Россиянин будет выступать под десятым номером.