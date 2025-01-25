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Сегодня, 09:23

Защитник «Краснодара» Арутюнян продолжит карьеру в «Академии Пушкаша»

Сергей Ярошенко
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Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян переходит в «Академию Пушкаша», сообщает пресс-служба «быков».

«Спасибо за игру, Жора! Мы желаем тебе успехов в дальнейшей карьере!», — сказано в заявлении команды.

Отмечается, что трансфер между клубами уже оформлен. Детали сделки не раскрываются.

22-летний Арутюнян является выпускником академии «Краснодара». За основной состав команды он провел 20 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболист в 1 миллион евро.

Источник: Telegram-канал «Краснодара»
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