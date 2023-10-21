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РПЛ

Сегодня, 13:15

Арутюнянц: «Если все будет хорошо, в январе объявим иностранца»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц специально для «СЭ» рассказал о новичках, которых ищут в команду.

— По каким рынкам работает «Ростов»? Сейчас в тренде РПЛ Латинская Америка.

— На данный момент мы рассматриваем не только европейцев, работаем в том числе и в Латинской Америке — Аргентина, Бразилия, Чили, Уругвай, Колумбия. В Африке и Азии — тоже.

— Это пример «Оренбурга»?

— Нет. Мы ни на кого не смотрим и не стараемся никого копировать. Важно соотношение цена — качество. Мы нашли игрока в Латинской Америке, ведем переговоры — если все будет хорошо, в ноябре-декабре подпишем контракт, в январе объявим.

Валерий Карпин и&nbsp;Арташес Аратюнянц. «Карпин в международную паузу «Ростову» бы не помешал, но сборная — в приоритете». Арутюнянц — о тренере, легионерах и планах

ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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