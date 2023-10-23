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Сегодня, 15:50

Арутюнянц рассказал, что «Краснодар» отказал «Ростову» в переходе Агкацева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о попытках клуба подписать голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Почему не получилось арендовать Агкацева? «Краснодар» отказал. Обсуждали полноценный трансфер? Еще раз: что такое полноценный трансфер? Идет разговор на уровне руководителей клубов, спортивных директоров. «У нас есть интерес к этому футболисту. Вы будете рассматривать трансфер данного игрока?» Тебе говорят: «Нет, мы не будем рассматривать». Смысл что-то в клуб посылать?» — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

21-летний Агкацев выступает за «Краснодар» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб пять матчей, пропустил семь мячей и дважды отыграл на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artashes-arutyunyants-krasnodar-otkazal-rostovu-v-perehode-agkatseva/
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Арташес Арутюнянц
Станислав Агкацев
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