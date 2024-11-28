Арутюнянц рассказал, что «Ростов» хочет быть в пятерке РПЛ

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что желто-синие хотят быть в пятерке лучших РПЛ.

«У «Ростова» закончился спад? Давайте сейчас пройдут две игры. Если мы их удачно сыграем, тогда будем говорить, что команда вышла из спада. Чем выше «Ростов» будет, тем лучше. У нас из года в год одни и те же задачи: первая — как можно быстрее обезопасить себя от стыков, а потом как можно выше забраться в турнирной таблице. Естественно, мы хотим быть в пятерке. Есть еще много других клубов, которые хотят там быть. Чем выше клуб, тем больше финансов он получит, также это репутация и удовлетворение», — сказал Арутюнянц «РБ Спорт».

По итогам 16 туров РПЛ «Ростов» набрал 20 очков и находится на восьмом месте турнирной таблицы. Следующая игра команды состоится 30 ноября, она пройдет на домашнем стадионе против клуба «Пари НН».