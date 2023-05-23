Арутюнянц — о возможном уходе игроков «Ростова»: «Если будет хорошее предложение, мы готовы его рассмотреть»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно

«Мы не рассматриваем сегодня продажу футболистов. Если будет хорошее предложение, то мы готовы его рассмотреть. Но это не значит, что мы вышли на ярмарку и всех распродаем. Задачи продать половину состава у нас не стоит. У нас стоит другая задача — укомплектовать состав, потому что сегодня мы сталкиваемся с тем, что нам не хватает глубины состава, не хватает квалифицированных игроков в основе. Сегодня мы нацелены на то, чтобы их приобретать.

Я считаю, что мы провели хорошую трансферную кампанию прошлым летом — взяли Уткина и Комличенко, арендовали Сильянова и Чернова», — сказал Арутюнянц в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 28 туров «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место в РПЛ, отставая от «Спартака», занимающего третью строчку, на 3 очка. В 29-м туре ростовчане на своем поле сыграют с «Ахматом».