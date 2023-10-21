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Сегодня, 14:00

Арутюнянц рассказал, считает ли катастрофой возможный уход Карпина

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц эксклюзивно для «СЭ» поделился мнением о возможном уходе Валерия Карпина.

— Уход Карпина будет катастрофой?

— Когда-нибудь это случится. И, конечно, нет, это не будет катастрофой. Кто бы ни ушел — катастрофы не будет.

— При Семине и Тедееве после Карпина дела шли не так гладко.

— С Тедеевым не угадали, признаю.

— Это была не катастрофа? Карпин тогда был близок к «Ростову».

— Да, Валерий Георгиевич жил в Ростове и никуда не переезжал. Но что такое катастрофа? Мы перестанем в футбол играть? Будет смена тренера. В этом случае очень важно, когда это произойдет — в летнее или зимнее трансферное окно. Если в летнее — будет сложнее, потому что меньше времени на подготовку. А в зимнее есть целых три месяца на подготовку.

— А с эмоциональной точки зрения? Например, Глебов провел при Карпине почти всю серьезную карьеру.

— Это профессиональный футбол. Если завтра Глебов перейдет в другой клуб, а там другой тренер — и что? Ему Карпина с собой тянуть? Есть профессиональные отношения — есть тренер, есть игроки. Да, какому-то футболисту было с этим тренером комфортно. Ушел в другую команду, пришел другой тренер — все равно работаешь.

— Есть впечатление, что молодые футболисты к нему привязаны.

— Молодому футболисту самое главное — закрепиться в составе. Играть под руководством известного тренера — это просто бонус.

Валерий Карпин и&nbsp;Арташес Аратюнянц. «Карпин в международную паузу «Ростову» бы не помешал, но сборная — в приоритете». Арутюнянц — о тренере, легионерах и планах

Валерий Карпин
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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