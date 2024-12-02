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Сегодня, 11:20

Арутюнянц: «Поддерживаем кандидатуру Дюкова, видим, что российский футбол развивается»

Камила Абдурахманова
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что поддерживает кандидатуру Александра Дюкова на должность президента Российского футбольного союза (РФС).

«Поддерживаем кандидатуру Дюкова. А почему мы не должны поддерживать? Мы видим стабильность, видим, что российский футбол развивается в этих сложных условиях. У нас что, сегодня все замечательно — нет, есть определенные сложности. Александр Валерьевич прекрасно с ними справляется, хорошо руководит РФС», — сказал Арутюнянц «РБ Спорт».

Дюков руководит РФС с 2019 года. Новые выборы президента РФС состоятся 2 февраля 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
РФС
Арташес Арутюнянц
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