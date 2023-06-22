Асхабадзе: «Хочется, чтобы в предстоящем сезоне «Факел» остался бы в РПЛ напрямую»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» ответил на вопрос о бюджете клуба.

— Бюджет «Факела» был гораздо меньше, чем у вылетевших «Химок» и «Торпедо»?

— Да. Намного меньше.

— Будет ли финансирование клуба увеличено в следующем сезоне?

— Мы все работаем над тем, чтобы бюджет хотя бы немного увеличился для того, чтобы выдерживать эту конкуренцию и все-таки, наверное, работать не вопреки, а благодаря. Процесс довольно долгий, тяжелый, но мы пытаемся решить вопрос. На сегодняшний день я не могу констатировать, что бюджет увеличится. При этом будет уже хорошо, если сохраним финансирование в прежнем объеме. По-моему, мы всем доказали, что даже с нашими скромными возможностями при правильном планировании можно работать и решать определенные задачи.

— Будет ли как-то скорректирована задача на будущий сезон? Способен ли «Факел» с его ресурсом достигать более амбициозных целей?

— Все будет зависеть от бюджета и возможностей комплектовать команду. Сейчас селекция идет полным ходом. Как только мы будем понимать, с каким составом войдем в сезон, тогда для себя внутри сгенерируем определенную задачу. Лично мне хотелось бы двигаться планомерно и поступательно.

— То есть?

— Мне хочется, чтобы «Факел» попробовал избежать стыковых матчей в предстоящем сезоне. То есть остался бы в РПЛ напрямую.

«Факел» занял 14-е место в чемпионате России-2022/23, команда осталась в РПЛ благодаря двум победам над «Енисеем» (1:0, 2:0) в стыковых матчах.