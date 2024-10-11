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Сегодня, 11:15

Гендиректор «Факела» Асхабадзе: «Самый дорогой наш трансфер летом — меньше 100 тысяч евро»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» рассказал о трансферной политике клуба.

— Бюджет клуба на этот сезон такой же, как и на прошлый?

— Нет, он немного даже увеличился. У нас появился хороший, большой беттинговый партнер, есть определенный пул спонсоров. Нужно понимать, что мы выполнили KPI в прошлом сезоне, что тоже положительно сказалось на финансировании.

— Что вы имеете в виду?

— Это и посещаемость домашних матчей, и историческое достижение «Факела» в РПЛ — 11-е место. В связи с этим к нам пришли новые партнеры. Так что бюджет немного увеличился. Но надо учитывать и то, что и уровень инфляции растет. У игроков заканчиваются контракты. Нам нужно их переподписывать. А при продлении соглашений надо платить футболистам чуть больше. Так что все плюс-минус нивелируется.

— На трансферах на вход по-прежнему приходится экономить?

—  За время моей пятилетки в «Факеле», за три года нашего пребывания в РПЛ, мы этим летом совершили самый дорогой трансфер на вход.

— Кого подписали?

— Молодого защитника из брестского «Динамо» Дзиова.

— По данным портала Transfermarkt, заплатили за него 80 тысяч евро.

— Точные цифры разглашать не буду. Но та информация, которая фигурирует в интернете, — плюс-минус правильная.

— А не стоит ли перед клубом задача приобретать/воспитывать молодых игроков, раскручивать их, продавать за довольно серьезные деньги и жить в том числе на заработанные средства?

— Если пойти по этому пути в наших реалиях, когда перед «Факелом» стоит задача остаться в РПЛ, то это выглядит утопией. Сделав ставку исключительно на молодежь, мы, скорее всего, покинем элитный дивизион. Нам, видимо, придется выступать в ФНЛ, что приведет к потере большинства футболистов, в том числе и тех молодых, которым дадим сейчас шанс.

— Задача из сезона в сезон не меняется?

— Задача одна — остаться в РПЛ. А если продолжить разговор о молодых игроках, то по сравнению с предыдущими чемпионатами мы интегрировали в основной состав достаточно много таких футболистов. Это и Щетинин, и Дзиов, и Ивлев, и Багателия, и Багамаев, и Моцпан. Так что у нас произошло достаточно серьезное омоложение состава. Молодежь, безусловно, мы держим в уме, но и учитываем, что ей свойственна нестабильность. А это может сказаться на выполнении главной задачи команды.

Тут нужно говорить и о более опытных исполнителях. Все-таки команда изменилась где-то на 30-40 процентов. И новым футболистам тоже нужно определенное время, чтобы привыкнуть к тренерским наработкам, требованиям, партнерам, да к той же логистике. И я вижу, что футболисты все лучше и лучше понимают идеи тренерского штаба, друг друга на поле.

После 11 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков.

Роман Асхабадзе. «Мы не плачемся, но нам тяжелее всех. До Москвы на автобусе 8 часов. Нет чартеров». Интервью гендиректора «Факела»
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе

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