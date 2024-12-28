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28 декабря, 23:45

Асхабадзе оценил результаты «Факела» в первой части сезона

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе подвел итоги первой части сезона.

— Как оцените осеннюю часть чемпионата для «Факела»? Чем довольны, в чем надо прибавлять?

— Прибавлять в первую очередь в наборе очков. Доволен тем, что ситуацию, наверное, удалось немного выправить, но набор очков, количество побед откровенно оставляют желать лучшего, — сказал Асхабадзе «РБ Спорт».

— С чем это связываете? Чья недоработка?

— Всего клуба целиком. Если нет побед и, скажем так, результата, на который мы рассчитывали, это ответственность всего клуба. Мы не будем делить клуб на тренерский штаб, игроков — у нас вся структура одна большая семья.

Воронежцы завершили первую часть сезона на 14-м месте с 14 очками.

Источник: «РБ Спорт»
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