Асхабадзе оценил результаты «Факела» в первой части сезона

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе подвел итоги первой части сезона.

— Как оцените осеннюю часть чемпионата для «Факела»? Чем довольны, в чем надо прибавлять?

— Прибавлять в первую очередь в наборе очков. Доволен тем, что ситуацию, наверное, удалось немного выправить, но набор очков, количество побед откровенно оставляют желать лучшего, — сказал Асхабадзе «РБ Спорт».

— С чем это связываете? Чья недоработка?

— Всего клуба целиком. Если нет побед и, скажем так, результата, на который мы рассчитывали, это ответственность всего клуба. Мы не будем делить клуб на тренерский штаб, игроков — у нас вся структура одна большая семья.

Воронежцы завершили первую часть сезона на 14-м месте с 14 очками.