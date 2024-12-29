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Сегодня, 00:25

Асхабадзе оценил судейство в РПЛ в нынешнем сезоне

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «РБ Спорт» высказался о судействе в нынешнем сезоне.

— Мы действительно в первый сезон не обращались в ЭСК. Приняли такое решение, чтобы команду-новичок в РПЛ немного убрать от всех дискуссий и проблем, связанных с решениями судей. После этого поменяли свое мнение, произошло это после общения с представителями судейского корпуса, когда коллеги указали нам на то, что есть опция обращения и определенные моменты нужно разбирать, мы со второго сезона в лиге приняли решение обращаться в ЭСК.

— Насколько вы удовлетворены судейством в РПЛ?

— В прошлом сезоне были удовлетворены на 95 процентов. Исходя только из нашего опыта, был только один вопрос по одному матчу. В этом сезоне, к сожалению, спорных матчей стало больше. Почему? Тяжело говорить, надо находиться внутри структуры, но в динамике вопросов стало больше, чем в прошлом году.

«Факел» после 18 туров набрал 14 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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