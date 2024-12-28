Асхабадзе: «Ожидаю от кандидатов в исполком РФС защиту и продвижение РПЛ»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о результатах общего собрания РПЛ.

— Удовлетворены итогами общего собрания?

— Рабочая встреча, итогами удовлетворен. В исполком выбраны кандидаты, надеюсь, в исполкоме они будут консолидированной позицией представлять интересы клубов.

— Чего вы как руководитель клуба РПЛ ожидаете от членов исполкома, которые выдвинуты лигой?

— В первую очередь — защиту и продвижение интересов лиги в целом. Всех 16 клубов в целом.

На общем собрании РПЛ в исполком РФС выдвинули Ахмеда Айдамирова, Арташеса Арутюнянца и Дмитрия Гафина.