Гендиректор «Факела»: «По 7-8 часов добираемся до Москвы, а потом перелет. Чартеров у нас нет...»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» рассказал, как проблемы с логистикой влияют на игру команды.

— В конце августа вы сказали: «Физически команда не готова на 100 процентов, чтобы составлять конкуренцию хоть кому-нибудь». Сейчас виден прогресс в этом плане?

— Я отталкиваюсь от статистических данных. Мы видим, что даже по цифрам, которыми оперирует тренерский штаб: общий объем беговой работы, общий объем спринтов, ускорений, единоборств, — команда явно прибавила по сравнению с первыми играми в сезоне. Цифры на порядок выше!

— Еще одна ваша цитата на старте сезона: «Если мы берем последние два года, то мы не столько работаем, сколько выживаем. Нам тяжелее из сезона в сезон, чтобы доказать свою состоятельность. К сожалению, ситуация не становится лучше». Можете пояснить, в чем заключается выживание?

— Имел в виду ту логистику, которую мы потеряли и ту реальность, которая нас окружает (аэропорт в Воронеже был закрыт в феврале 2022 года. — Прим. «СЭ»). Про накопительный эффект я вам уже сказал. Команда третий сезон подряд добирается сначала 7-8 часов на автобусе до Москвы, а потом летит рейсовыми самолетами до точки Б, где проводит гостевой матч. И точно так же возвращаемся. То есть мы тренируемся на несколько дней меньше, чем практически любой соперник. То же самое происходит с восстановлением. Нарушается весь тренировочный процесс, тем более в той ситуации, когда «Факел» борется за выживание, за сохранение прописки в РПЛ. Но все вышеперечисленное не может являться для нас отговоркой. Мы должны жить в этой реальности и решать поставленные задачи.

— Но у «Ростова» и «Краснодара» такие же проблемы с логистикой.

— Нам немного тяжелее, чем названным вами командам. «Краснодар» и «Ростов» имеют возможность летать в любую точку России чартерами. У нас этого нет. Повторюсь, только на дорогу до Москвы мы тратим по 7-8 часов. А дальше — рейсовый самолет. Можно просто посчитать количество часов, дней, которые мы теряем в тренировочном процессе и в плане восстановления. Но я хочу, чтобы меня правильно сейчас поняли. Мы не плачемся, а просто обозначаем наличие такой проблемы. Это должны понимать болельщики, футбольная общественность. Однако, повторюсь, это не может быть отговоркой для команды после определенных неудачных матчей. Мы принимаем эту данность уже третий сезон кряду.

После 11 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков.