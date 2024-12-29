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Сегодня, 00:50

Асхабадзе рассказал, что нужно сделать «Факелу», чтобы не только бороться за выживание

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о развитии клуба.

«У любого футбольного клуба должна быть серьезная инфраструктура. Я говорю не только про новый построенный для «Факела» стадион, который станет резервным, но и об арене, которая будет реконструирована, обо всех площадках — мы сделаем базу на десятилетия вперед, которая позволит любому руководителю плодотворно и безо всяких проблем развиваться, имея созданную базу. Это процесс небыстрый — накопления коммерческих доходов, развития в целом. Просто так ничего не происходит, необходимо терпение, мы набираем обороты.

На сегодняшний день у нас нет ни долгов, ни займов, ни кредитов. Третий сезон мы будем иметь позитивный баланс, это маленькие деньги — 25, 30, 40 миллионов рублей по итогу. То есть мы зарабатываем деньги. Вопрос — в еще больше заработке средств и возможностей, чтобы усиливать состав. То есть глобально то, о чем вы говорите — это футбольная история с усилением состава, а это зависит от финансовых возможностей, которыми обладает клуб», — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

«Факел» после 18 туров набрал 14 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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