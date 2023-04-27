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Сегодня, 14:25

Асхабадзе: «Бюджет «Факела» небольшой, но стабильный. Позитивный баланс на счету»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос «СЭ» о бюджете клуба из Воронежа.

«У нас все стабильно. Небольшой бюджет, но стабильный — нет задолженностей. У нас позитивный баланс на счету. В рамках своих возможностей мы готовы продолжать выступление. Стадион у нас строится, должен быть открыт к концу этого года. И по игре мы точно не являемся аутсайдерами, я не стыдно ни за один матч. Как мы говорили, у нас не будет безразличия, мы будем биться. И эта битва для нас продолжается», — сказал Асхабадзе «СЭ».

После 24 матчей «Факел» с 18 очками располагается на 14-м месте. 28 апреля воронежцы сыграют в Москве с «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ.

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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