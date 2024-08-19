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Сегодня, 07:44

Асхабадзе: «Факелу» приходится много времени тратить на переезды, ездить в поездах. Это тяжело»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал логистику команды при игре на выезде.

«Накопительный эффект делает свое дело. Мы так проводим уже третий сезон. «Факел» не может взять частный самолет, чтобы он довез нас от одной точки до другой. Нам приходится много времени тратить на переезды, ездить в поездах. Это тяжело», — сказал Асхабадзе на YouTube-канале «РБ Спорт».

18 августа «Факел» провел домашний матч 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3) в Москве.

Воронежская команда занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе одно очко. В следующем матче «Факел» 24 августа сыграет с «Оренбургом».

Источник: РБ Спорт
ФК Факел (Воронеж)
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