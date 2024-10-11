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Сегодня, 10:30

Асхабадзе рассказал, почему Аппаев решил покинуть «Факел»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» дал оценку игре нападающих своей команды в этом сезоне и объяснил, почему форвард Хызыр Аппаев покинул клуб летом.

— Бросается в глаза, что в прошлом сезоне за этот отрезок «Факел» забил 15 мячей, а в этом — всего пять. Со стороны возникают вопросы к нападению. Каштанов пока не может себя проявить?

— Нужно понимать, что Каштанов присоединился к нам относительно недавно. Попал в новые для себя условия, новую среду. Процесс адаптации к игре, новым партнерам, к смене тренера никто не отменял. Конечно, на это должно уйти определенное количество времени. Мы довольны тем, как Алексей работает. От игры к игре, по моему мнению, он прибавляет. При этом понятно, что от форвардов всегда ждут голов.

— К Ильину есть вопросы?

— Игра всей команды в нападении оставляет желать лучшего, и особенно игра группы атаки.

— Почему не смогли сохранить Аппаева?

— У Аппаева контракт был рассчитан до конца этого сезона. Ему поступило предложение, насколько я понимаю, более выгодное в финансовом плане, и долгосрочный контракт. Хызыр выбрал этот вариант. Он сам изъявил желание уйти из «Факела». Это произошло фактически в последний день трансферного окна. Мы с ним поговорили, тепло пообщались. Приняли вот такое совместное решение.

— В итоге он перешел в «Балтику». Получается, ведущие клубы ФНЛ могут предложить игрокам более привлекательные финансовые условия, чем «Факел»?

— 100 процентов.

После 11 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков.

Роман Асхабадзе. «Мы не плачемся, но нам тяжелее всех. До Москвы на автобусе 8 часов. Нет чартеров». Интервью гендиректора «Факела»

ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе

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