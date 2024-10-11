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Сегодня, 10:15

Асхабадзе считает, что «Факел» должен был набрать больше очков в нынешнем сезоне

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» заявил, что его команда могла набрать больше очков в матчах с прямыми конкурентами в нынешнем сезоне РПЛ.

— Как бы вы оценили результаты команды после 11 туров? На сколько очков изначально закладывались на этой дистанции?

— Начну со второй части вопроса. На конкретное количество очков никто никогда не закладывается. Это неблагодарное дело в футболе. Понятно, что в каждом сезоне мы хотим набрать как можно больше очков и подняться выше. Что касается результатов, то на сегодняшний день они ниже наших ожиданий.

— Сколько очков, на ваш взгляд, недобрали?

— Если упрощать анализ, то, пожалуй, могли рассчитывать на большее в домашних матчах против наших прямых конкурентов в нижней части турнирной таблицы. Имею в виду прежде всего встречи с «Акроном» (0:2), «Пари НН» (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

После 11 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков.

Роман Асхабадзе. «Мы не плачемся, но нам тяжелее всех. До Москвы на автобусе 8 часов. Нет чартеров». Интервью гендиректора «Факела»

ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе

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