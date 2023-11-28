Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:15

Асхабадзе сообщил, что процедуры по лицензированию арены «Факела» пройдут до конца весны

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о ходе реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.

«Десятитысячный стадион станет домашней ареной «Факела» на определенный срок, во время которого будет проводиться реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. В данном направлении ведется активная работа. Насколько мне известно, уже в стадии проработки вопрос формирования окончательного проектного решения по стадиону. После завершения проекта, согласно стратегии клуба, планируем, что десятитысячник будет забит соревнованиями, начиная с молодежной команды и ЮФЛ, женскими командами всех возрастов», — цитирует Асхабадзе RT.

Ожидается, что арена будет введена в эксплуатацию весной 2024 года. К этому времени планируется проведение всех процедур по лицензированию и тестового матча. По словам гендиректора воронежского клуба, сооружение будет соответствовать всем современным тенденциям.

На данный момент «Факел» с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1237776-ashabadze-fakel-arena-otkrytie
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
0
Читайте также
«Гран-при ISU» против «Гран-при России». Когда от изоляции проигрывают все
«Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
В Москве показали внедорожник Oting Paladin
Что известно о якобы пережившей отравление жене главы ГУР Украины Марианне Будановой
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Билялетдинов считает, что поведение Кордобы отражает психологические проблемы «Краснодара»

Погребняк уверен, что у Юрана летом появятся интересные предложения