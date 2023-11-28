Асхабадзе сообщил, что процедуры по лицензированию арены «Факела» пройдут до конца весны

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о ходе реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.

«Десятитысячный стадион станет домашней ареной «Факела» на определенный срок, во время которого будет проводиться реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. В данном направлении ведется активная работа. Насколько мне известно, уже в стадии проработки вопрос формирования окончательного проектного решения по стадиону. После завершения проекта, согласно стратегии клуба, планируем, что десятитысячник будет забит соревнованиями, начиная с молодежной команды и ЮФЛ, женскими командами всех возрастов», — цитирует Асхабадзе RT.

Ожидается, что арена будет введена в эксплуатацию весной 2024 года. К этому времени планируется проведение всех процедур по лицензированию и тестового матча. По словам гендиректора воронежского клуба, сооружение будет соответствовать всем современным тенденциям.

На данный момент «Факел» с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.