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28 декабря, 23:20

Асхабадзе: «У нас непредсказуемый, очень интересный чемпионат»

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о конкуренции в РПЛ.

— С чем связываете такое расслоение в РПЛ в этом году — на 6 и 10 команд?

— Это чемпионат, он тем и интересен — я категорически против того, чтобы поддерживать мнение о том, что уже что-то предопределено. У нас непредсказуемый, очень интересный чемпионат, который развивается. Конкуренция есть, и она не только внизу таблицы — посмотрите, что происходит вверху, какая концовка была в прошлом чемпионате. Это справедливая конкуренция, — сказал Асхабадзе «РБ Спорт».

— Была дискуссия о том, чтобы сократить зону стыков. Как вы смотрите на это?

— По ходу сезона это делать нельзя. Любые инициативы по изменению надо рассматривать только после окончания. Мне кажется, что если раньше говорили о том, что много клубов не отвечают требованиям по инфраструктуре, то сейчас появилось много клубов, которые этим требованиям соответствуют.

«Факел» после 18 туров набрал 14 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
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